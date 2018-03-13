愛女心切！遇害港女父親奔台 入住女兒下榻旅店尋人

潘女父親友人得知潘女已身亡，難過掩面。（記者王冠仁攝）

2018-03-13 21:16

〔記者王冠仁／台北報導〕香港籍男子陳同佳上月13日與女友潘曉穎來台旅遊，陳男將潘女殺害，還裝進行李箱，從下榻的「紫園旅店」運出至竹圍捷運站附近棄屍，獨自返港。潘父遲遲聯繫不上女兒，不僅向香港警方報案，也在本月11日來台，入住愛女消失行蹤的同旅館，愛女心切可見一斑。

潘父的台灣籍友人今晚（13日）獲知潘女身亡的消息，到旅館找潘父。潘父友人說，潘父從事汽車零件進出口貿易，家庭溫馨，潘女也十分乖巧；潘女與陳男相識數個月，潘父雖然沒有喜歡陳男，但礙於女兒喜歡，仍讓兩人交往。

潘父友人還說，潘女來台期間，都有打電話向潘父報平安，但2月17日之後卻忽然失去音訊。潘父向香港警方報案，但香港警方認為沒有實證，而且潘女人在香港境外，遲遲未有動作；潘父轉問陳男，陳男卻聲稱兩人在台灣吵架後，各自負氣離去。潘父心急如焚，本月11日前來台灣，並住進女兒入住的紫園旅店尋找蛛絲馬跡。

潘父友人這幾天陪同潘父向台灣警方、移民署求助，台灣警方調閱監視器畫面發現，陳同佳帶著大型行李箱外出，而且移民署只有陳男的出境紀錄，因此研判潘女在台遭遇不測，立即通報香港警方。

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