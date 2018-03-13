3/13 大樂透、今彩539頭獎均摃龜！

2018-03-13 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月13日）開獎的第107000025期大樂透頭獎、第107000062期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000025期大樂透中獎號碼為：「14、20、22、27、28、38，特別號：19」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共31注獲得，每注可得6萬797元；肆獎共92注獲得，每注可得1萬3169元；伍獎共1678注獲得，每注可得2000元；陸獎共2531注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5401注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2700注獲得，每注可得400元。

第107000025期49樂合彩中獎號碼為「14、20、22、27、28、38」，四合摃龜；三合共135注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3951注中獎，每注可獲得1250元。

第107000062期今彩539中獎號碼為「04、06、09、33、36」，頭獎摃龜；貳獎共167注獲得，每注可得2萬元；參獎共6667注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2794注獲得，每注可獲得50元。

第107000062期39樂合彩中獎號碼為「04、06、09、33、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共169注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6484注中獎，每注可獲得1125元。

第107000062期3星彩中獎號碼為「954」，正彩共16注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000062期4星彩中獎號碼為「8715」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」