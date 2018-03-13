港女來台失踪 刑事局表示港務處請求協尋

2018-03-13 20:32

〔記者邱俊福／台北報導〕香港女子潘曉穎的父親報案，指潘曉穎與她男友陳同佳於2月13日來台旅遊，但陳同佳獨自回香港，潘女下落不明，潘父向香港警務處報案，香港警務處今天下午透過刑事局兩岸科要求協尋，目前正由刑事局偵一大隊第三隊派員協助了解中。

北市警方調閱相關監視影像，發現陳同隹於2月17日獨自拖著粉紅色大型行李箱離開「紫園旅社」，形跡可疑。

今日下午6點多，香港警方抓到陳同佳，他坦承殺害潘曉穎，並將屍體裝進行李箱棄置於台灣的竹圍捷運站外草地，台北警方正在尋找潘女及行李箱。