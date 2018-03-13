寄iPhone竟變奶茶 她扮柯南揪出物流偷掉包…

2018-03-13 20:14

〔記者王定傳／新北報導〕新北市蔡姓女子利用超商「店到店」配送iPhone 7S手機，但在台中的友人收到包裹，拆開後驚見竟是一瓶鋁箔包「立頓奶茶」，她事後自辦「柯南」，回超商調監視器，發現物流人員疑似「暗槓」，氣憤提告；新北地檢署也認為，戴姓司機與翁姓助手涉拿奶茶掉包，依業務侵占罪嫌起訴。

辦案人員透露，有經驗的物流人員，憑包裝大小、重量等，就可分辨是否為手機，民眾若要避免發生這種情形，可將包裝換大一點或增加重量。

檢警調查，蔡女是網拍業者，客戶要買最新的紅色iPhone 7，並要求先看實品，蔡女於是到三峽區一間超商，以「店到店」方式配送手機，委託台中朋友拿給客戶鑑賞，但友人收到包裹，拆開一看，赫然發現裡面竟是一瓶奶茶，外包裝也沒有任何被破壞的痕跡，原以為是惡作劇，蔡女確認後才驚知手機憑空消失，報警處理，並回超商調閱監視器。

蔡女從監視器畫面中發現，翁姓助手走進貨艙內東翻西找，接著左手拿出一個小包裹，還刻意藏在身後帶回貨車副駕駛座。

但戴姓司機及翁姓助手異口同聲解釋，畫面中的那件包裹只是送錯地方，發現後才拿到前座，準備送到正確地點。

不過，物流公司主管都說，包裹並無誤送、誤配等情形，加上畫面可疑，蔡女又出示手機購買及包膜發票、配送繳費證明，證明手機確實存在，且曾配送，檢方因而依業務侵占罪嫌將2人起訴。