知名命理師偷情被癌妻告 判賠30萬

2018-03-13 22:00

〔記者王定傳／新北報導〕知名命理師朱峰靖與女信徒吳芓瑭偷情，被妻發現提告，朱辯稱有糖尿病、包皮炎等疾病無法嘿咻，一審士林地院不採信，判2人各4個月徒刑；朱妻另提200萬元求償，朱男仍辯稱有「勃起障礙」，新北地院不採信，判定2人所為侵害朱妻配偶權，賠償30萬元，可上訴。

據查，朱峰靖曾是電視節目「命運好好玩」固定來賓，專門講授招財避邪等秘技，對外塑造好形象，常在各大節目炫耀與妻子恩愛生活。

不料，從2015年起，朱男卻開始行蹤怪異，朱妻指稱，丈夫常以泡溫泉、按摩為由不見蹤影，同年10月24日更與吳女跑到摩鐵偷情，她獲報奔赴，驚見2人下半身都只穿內褲，當場斥責丈夫「吃幼齒」，丈夫竟也大方坦承：「她（指吳女）之前有懷孕，為了妳（元配），我要求她要拿掉」等。

朱妻氣憤提告，朱、吳否認，一審法院不採信，朱妻另提200萬求償，斥責丈夫本應細心照護罹癌的她，卻私下偷情；朱男堅稱，他患有糖尿病、包皮炎、睪固酮低下及勃起障礙等，根本無法嘿咻，且他很愛小孩，若吳女真懷孕，絕不會要求墮胎。

吳女則辯稱，當天2人聊太晚，加上她感冒，朱男才好心收留，當時她睡床上，朱打地舖睡覺，並未同床，且當日下雨外褲已淋濕，為免著涼及個人生活習慣，才穿內褲睡；至於她懷孕、墮胎，是因在夜店與他人發生一夜情，與朱峰靖無關。

法官審理認為，孤男寡女在深夜，僅著內褲同處一室共睡一床，已逾越一般男女正常社交程度，且朱男曾坦言吳女有懷孕、墮胎，都被錄音存證，在旁的吳女也沒反駁，遂不採信其等辯詞。