法官性騷改判罰薪惹議 職務法庭將改為二審制

2018-03-13 19:47

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院法官陳鴻斌（已退休）涉性騷擾女助理，職務法庭改判罰款1年薪俸、約216萬元，不用免職，引發外界抨擊「法官相護」，司法院13日表示，已著手研修「法官法」與「公務員懲戒法」，把職務法庭和公懲會改為二審，讓當事人有救濟機會，但強調是依照大法官解釋752號修法，絕非「陳鴻斌條款」！

司法院表示，752號解釋指出，若判決不利於當事人，應提供至少一次救濟機會，但職務法庭現行為一審確定制度，判決後，當事人除非有正當理由才能提起再審，只是這種機率很低。

司法院指出，職務法庭將朝三大面向改革，第一，研修職務法庭與公懲會為二審制，賦予當事人不服判決時，有權上訴尋求救濟，藉以發揮糾錯或權利保護功能。

其次，目前職務法庭法官均為現任各審級法官，共12名，未來擬擴增遴選外部成員，引進非法官人士擔任職務法庭法官，但初期只限於熟悉法庭活動成員，例如律師、法學教授，合議庭成員仍限於5位。

第三、涉及性別議題的案件，司法院擬修法明定職務法庭法官性別比例，但此制度是否將擴及最常碰到性騷擾案件的刑事與民事庭？司法院回應「理想」上應是如此，但執行面上可能有困難。

司法院秘書長呂太郎表示，修法將研修職務法庭法官遴選規則、審理規定、事務分配規則、職務法庭辦理案件應行注意事項，預計6月前送進立院。

此外，呂太郎說，未來將持續開設性別平等課程，修訂法官及其他同仁在職進修規定，明定每年應接受一定時數的性別教育，強化性平意識。