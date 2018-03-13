菲籍轉機客遺失結婚紀念表 航警登機前尋回物歸原主

2018-03-13 20:10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕1名菲律賓籍旅客11日晚間在桃園機場轉機時遺失極具紀念意義的手表，航警局保安大隊員警獲報後分頭查訪，3小時內截獲涉嫌侵占手表的菲律賓籍嫌犯，調查後依涉嫌侵占遺失物罪嫌移送偵辦，也火速在轉機旅客登機前讓手表物歸原主。

航警表示，這名菲律賓籍旅客11日從馬尼拉搭機到桃園機場，要轉機前往美國舊金山，晚間7時許下飛機後，前往第2航廈入境長廊D2候機室附近的廁所如廁，不小心將手表遺忘在廁所內。由於這只手表是結婚時妻子送的結婚禮物，特別具有紀念意義，該名旅客急忙透過航空公司向航警局報案協尋。

航警局保安大隊員警接受報案後，由陳姓小隊長帶領胡姓、傅姓員警展開調查。經調閱桃園機場公司監視畫面，鎖定1名身穿黑色外套及淺色運動衫的男子涉嫌拿走手表，航警除了在D區入境長廊來回查察，同時請桃園機場公司營運安全處人員支援監控出境長廊及各候機室，同步搜尋涉嫌拿走手表的男子。

經過多方尋找，晚間9時40分在飛往紐西蘭班機的D8候機室，找到監視畫面拍到的男子，這名也是菲律賓籍的旅客看到航警出現時大驚失色，他手上戴的手表經遺失人指認，確認就是先前在廁所遺失的手表。

由於2名旅客過境轉機的時間很短，航警在協尋過程中時間壓力非常大，所幸員警通力合作，在嫌犯登機前一刻將其攔下，也及時在遺失人登機前，把具有紀念意義的手表物歸原主。