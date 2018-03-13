畫面曝光！紙廠老闆娘遭砍 員工奮勇搏刀匪

吳姓員工（藍衣者）在工廠廣場前與凶嫌黃男（白衣）拉扯。（記者許國楨翻攝）

2018-03-13 18:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天（13日）下午驚傳凶殺案，當時在紙廠內操作機器的吳姓員工說，先是聽到辦公室傳出一陣爭吵聲，抬頭一看，凶嫌黃姓男子已舉刀刺向老闆娘，他衝入辦公室，先將黃男拖出來，壓制在地，但被黃男掙脫逃跑，他唯恐老闆娘有生命危險才放棄追逐，趕緊請鄰居協助報案，通知救護車，但想到晚了一步，未能及時制止黃男釀成憾事，還是覺得很遺憾。

這家專門製造擦拭紙的紙廠已開了14年，鄰居說，張姓老闆與鍾姓老闆娘育有2子，兒子原本都在外工作，直到前陣子大兒子娶妻又生小孩，才一起搬回來，請當阿嬤的老闆娘幫忙帶孫子。老闆娘為人海派，與鄰居互動很好，一家人都很客氣，夫妻倆感情不錯，經常舉家出遊，不曉得為何會發生如此驚人的治安事故！

工廠平時除了張姓夫妻，還有2名員工，一人是貨車司機，另名59歲吳姓員工則負責廠房內機械操作。今天案發當時，吳男一如往常工作，壓根未注意到黃男何時進入辦公室。吳男說，當時先聽到辦公室傳出爭吵聲，接著又聽到老闆娘大喊救命，他本能抬頭一看，驚見黃男持刀砍殺老闆娘，立即衝進辦公室營救。

員工：未能及時發現制止 很遺憾

吳男說，此時已見老闆娘倒臥血泊，而黃男似乎還沒有罷手的意思，他二話不說衝上前，拿椅子打掉黃男手上的刀子，順手撿起，拿在手上自衛防身，再將黃男強拉出辦公室，壓制在地，但仍讓黃男掙脫，兩人在工廠前廣場一陣拉扯後，黃男奮力掙脫，接著頭撞磚牆後逃逸。不過，黃男後來跌落工廠附近排水溝，被人發現報警逮人。

吳男原本要繼續追黃男，但又擔心老闆娘失血過多、有生命危險，才打住不再追，緊急叫鄰居協助報案、將老闆娘送醫，對於未能第一時間及時發現黃男制止行凶，他覺得很遺憾！

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凶嫌黃男掙脫後，先是頭撞磚牆，接著逃離。（記者許國楨翻攝）

吳姓員工顧及老闆娘生命安全，不再追逐凶嫌，急叫鄰居協助報案並將老闆娘送醫。（記者許國楨翻攝）