男子擁槍自重槍藏屋頂 仍被警方搜出3把改造槍

2018-03-13 18:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕江姓男子擁槍自重，刻意把槍藏在屋頂，以2層塑膠袋包覆防雨，還是被細心的警方搜出3把改造槍。警訊後，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

基隆市警一分局偵查隊小隊長黃永茂獲報基隆市中山區新西街某透天厝，有毒蟲出入頻繁，懷疑34歲江姓屋主，疑在進行毒品交易，或在厝內開毒趴。

案經經數月蒐證，黃員昨率偵查佐陳青文、吳浚銨、警員江鈞聖前往搜索。

警方搜索時，江嫌與屋內38歲、有毒品前科的郭姓男子嚇到手足無措；其中江辯稱家裡無任何違禁品。

警方在住處找不到槍，走出屋外，在屋頂搜出3把改造手槍，其中一枝仿JP915模型槍認具殺傷力、子彈11顆，另在屋內搜出一批毒品「一粒眠255顆、毒咖啡1包（12.66公克）、K他命3包（42.79公克）、安非他命3包（4.7公克）。

江見槍被警方搜出，才改稱，槍不是他的，是友人寄放的，至於毒品則辯稱是自用。

警訊後，將江男依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦，並針對槍彈及毒品來源持續溯源追查。

分局長王貴正呼籲，為落實政府新世代反毒政策及選前治安重點工作，警方將加強查緝檢肅毒品，讓社會大眾有一個和諧平安的生活環境。