發動斬首蔡總統被查辦 統促黨竟圍警局抗議「政治迫害」

鍾大鼎（左）在如影隨形愛台灣聯盟聲援下，包圍鳳山警分局大門口抗議，譏諷警方辦「菜頭」案。（記者陳文嬋攝）

2018-03-13 18:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中華統一促進黨黃忠黨部籌備處總召鍾大鼎，涉嫌在臉書發動斬首蔡總統，鳳山警方今天（13日）通知他到案說明，他竟在「如影隨形愛台灣聯盟」等群眾陪同下，在警局前拉布條抗議「政治迫害」。

鍾大鼎等10多人今天下午在如影隨形愛台灣聯盟理事長黃正忠陪同下，包圍鳳山警分局大門口抗議，現場拉起「禍國殃民蔡英文下台」等布條，鳳山警方出動大批警力維持秩序。

鍾大鼎抗議政府迫害人民言論自由，要伸張憲法保障人民言論自由的權力，更譏諷警方辦「菜頭」案，根本是欲加之罪，高喊「反迫害、反剝奪、爭自由、要人權」口號。

鍾大鼎質疑警方行政程序有瑕疵，並要求檢察官到場為由，拒絕進入鳳山分局接受偵訊，分局長李謀旺出面接招，強調警方依法通知程序合法，鍾男仍不願進入分局接受偵訊，李謀旺當場表示尊重，將擇期通知他到案說明。

警方指出，鍾大鼎把檢方傳票與警方通知書搞錯，造成雙方認知不同，警方程序完備且合法，依法通知到案說明，經多次通知不到案，可以報請檢方申請拘票，將鍾男拘提到案。

警方說，鍾大鼎2月16日臉書PO文「蔡英文的民調只剩8.7趴，鍾男跑去測試一下，立馬戳破蔡英文的牛皮!」隨後留言「可以滲入斬首」，涉嫌發動斬首蔡總統。

警方指出，鍾男不斷臉書PO文「追緝全民公敵，重金懸賞:菜頭一顆，開價可談!」，警方查出PO文者鍾大鼎（68歲）身分，今天以違反社會秩序維護法通知他到案說明。

警方說，鍾男涉嫌發動斬首蔡總統，將依社維法裁處，另涉及刑法恐嚇或煽惑他人犯罪，警方將函請檢方參辦。