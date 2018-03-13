中國「祈福黨」栽了 大媽假觀光真詐欺判2年

當時警方在這群中國祈福黨潛逃出境前，及時起出尚未銷贓的手錶、鑲玉手鍊、手機及現款10萬餘元、人民幣2萬餘元。（資料照）

2018-03-13 17:53

備註：資料照參考http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2284397

［記者黃捷／台北報導］中國籍2男3女共組「祈福黨」來台，鎖定老婦詐騙，藉口去血光之災為，要求老婦交付財物。士林地院認定5人成立2次詐欺取財罪，分別判處1年10月至2年不等徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，這組祈福黨由男子陳亞文（51歲）、柯立群（64歲），女子吳寶娣（52歲）、譚彥女（43歲）、黃金蓮（51歲）組成，去年9月7日抵台後，於同年月11日上午至北市士林區尋找作案對象。

5人首先選定呂姓老婦，陳男、柯男負責把風，由譚女、黃女上前搭訕，表示尋找1位90多歲老醫生，譚女再現身表示是老醫生孫女，向呂婦表示：「妳先前被女鬼纏上，現在女鬼轉去找妳兒子，如果不處理，兒子就完了，需要拿錢、金子出來祭拜。」

因吳女表示祭拜完後會歸還，呂婦信以為真，交付10萬現金與金飾，未料卻被掉包成礦泉水、鹽包，呂婦直到返家打開，才驚覺受騙。

5人當天下午找上另名鄭姓老婦，以同樣手法企圖行騙，但鄭婦發覺不對勁，要求查看財物，吳女見事跡敗露，竟強行搶走財物逃逸，所幸警方獲報趕抵逮捕3女，2男也在機場海關被攔截。

5人到案後坦承犯行，士林地院也認定詐欺罪行明確，判把風的陳、柯1年10徒刑，實際接觸被害人的吳、譚、黃3女2年徒刑。

檢方原認定吳女另涉搶奪罪，但士林地院認為，鄭婦察覺有異時，財物是在吳女手上，已脫離鄭婦支配，吳女並非強行奪取，與搶奪罪構成要件不同，此部分判決無罪。

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詐騙台老婦百餘萬 中國祈福黨一天內就栽了

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