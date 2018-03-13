卡在車陣內突遭砸車 嫌犯到案竟稱：砸錯了...

2018-03-13 17:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕13日凌晨近2點時，19歲張姓男子與友人一同開車，要到新北市中和烘爐地拜拜，行經興南路二段遇上車潮，張男等人停等時，突然竄出4名男子，持棍棒就是往他們車上一陣猛砸，還好他們砸完就走，並未對張男等人進一步攻擊，警告意味濃厚。

警方據報調閱沿線監視器畫面，鎖定22歲袁姓男子與同夥，漏夜將4人逮回到案說明。袁嫌到警所認清被害人後，竟向警方說「我們砸錯車了」，聲稱自己認錯仇家，因為車款相近所以砸車。訊後，警方依聚眾施強暴及毀損罪嫌，將袁嫌等4人移送法辦。