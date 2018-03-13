日籍女客掉背包 台警這樣做被讚爆...

來台為自由車環台賽選手加油的日籍女旅客，把背包遺落在桃園石門水庫路線路旁，警方費一番功夫終把背包順利歸還失主的日籍友人。（記者李容萍翻攝）

2018-03-13 17:32

〔記者李容萍／桃園報導〕日本的52歲女子今野敦子，這兩天隨同友人來台為參加國際自由車環台賽的日籍車隊選手加油，昨天近午，她在桃園市龍潭區往石門水庫路旁為自由車比賽選手加油打氣時，不慎將隨身的背包遺留在現場；龍潭警分局石門派出所警員張貴淵、女警廖佩祺、江薇，執行交通管制勤務結束後，發現路旁的這個背包。

由於原先在路旁觀看賽事的民眾及各國加油團均已散去，警方打開背包查看，發現證件是日本籍女子今野敦子，依筆記本記載得知她入住桃園市古華花園飯店，經與飯店人員聯繫，飯店人員表示所有日籍旅客及自由車環台賽選手皆已離去。

警方事後又依筆記本內資料持續詢問，得知日籍選手配有台籍導遊，隨即詢問台籍陳姓導遊協助聯繫台灣自由車協會，經過一番波折，得知金野敦子昨天傍晚已經搭機返回日本，所幸隨行的日籍友人秋山順子，還入住在新竹喜來登飯店。

原來，金野敦子搭機離台前，曾託付秋山順子繼續代為找尋遺失的包包，秋山順子昨晚收到警方將背包親送到新竹的喜來登飯店，相當驚喜，立即用手機翻譯軟體，感謝台灣警察的熱心協助，還稱讚台灣警察好厲害，讓這趟旅程留下難忘美好回憶，直說下次還要再來台灣。

來台為自由車環台賽選手加油的日籍女旅客，把背包遺落在桃園石門水庫路線路旁，警方費一番功夫終把背包順利歸還失主的日籍友人。（記者李容萍翻攝）

來台為自由車環台賽選手加油的日籍女旅客，把背包遺落在桃園石門水庫路線路旁，警方費一番功夫終把背包順利歸還失主的日籍友人。（記者李容萍翻攝）