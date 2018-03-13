辣椒水怪客專噴眼 現身台北朝機車騎士襲擊

32歲楊姓男子帶著大罐辣椒水，街頭隨機朝機車騎士噴灑，噴完從容離開現場。（記者姚岳宏翻攝）

2018-03-13 17:15

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市賴姓男騎士前晚騎機車行經羅斯福路五段269巷時，突然遭人以辣椒水襲擊，男當場眼睛灼熱到無法睜開，忍痛到一旁民宅求救報警並洗眼睛，警方獲報展開追緝，一天內就逮獲涉嫌當街隨機亂噴辣椒水的32歲楊姓男子。

據了解，楊男目前無業，近來精神狀況很不穩定，他自稱因為感覺最近有人常跟蹤他，才隨身攜帶辣椒水防身，當晚發現賴姓騎士正好騎車跟在後面，才想以噴辣椒水自保；楊父陪同兒子應詢，則頻向警方及當事人道歉。

被噴辣椒水的賴男事後將這段經過PO在網路，感謝警方處理得宜，避免衍生更嚴重後果，他回憶，當時騎車經過巷口，正讓路給一名不認識的路人時，沒想到竟被對方朝他臉部直噴辣椒水。

賴男說，由於戴有半罩式安全帽，當時並不知道對方噴的是什麼，沒想到一掀開鏡片，卻又被對方噴一次，這次就被噴到眼睛，賴男形容當時這種灼熱感，一度以為自己要瞎了，隨即忍痛到附近民宅求救並報警。

台北市警局文山二分局萬盛派出所警員曹乃文獲案趕赴現場，發現賴男正難過的以手摀著雙眼，研判應是辣椒水造成，立刻協助賴男以清水除去眼內大部分噴劑，再以衛生紙由內往外擦拭，並送往萬芳醫院救治。

現場另有兩名路人無辜遭波及，但由於非直接噴灑，擬暫不追究；警方調閱該路口周邊監視器後，發現住在附近的楊男形跡可疑，昨上午前往他家找人，楊父表示兒子人不在家，等他回家會帶往警局說明，晚間就到警局報到，詢後依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。