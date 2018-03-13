搭小黃稱沒錢付335元 易科罰金要4萬

2018-03-13 16:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名王姓女子，去年11月叫計程前往高市榮民總醫院，抵達後稱「未帶錢」付不出335元車資，運將直接開到派出所提告，橋頭地院依詐欺得利罪判王女拘役40日，得易科罰金4萬元，全案可上訴。

判決指出，王女去年11月24日上午11時55分左右，透過電話叫車系統，叫了一部由邱姓司機駕駛的計程車，上車之後指定前往高雄市左營區高雄榮民總醫院，在抵達目的地跳表顯示車資335元，王女才說：「未帶錢」，氣得運將直接把車子開到派出所報警。

女子辯稱，在半路她曾向司機表示身上沒錢支付車資，希望當月月底再將車資交到計程車總公司處，或是司機將其手機留給她，待有錢後再打電話還錢，她之前也有幾次先積欠計程車車資嗣後再至車行結算之經驗，並沒有不還錢的意圖。

計程車司機則證稱，他們車行提供付款方式只有現金支付，沒有提供刷卡或賒帳，之前遇到有乘客想要搭霸王車，乘客一上車就告知身上只有2、300元，他立即請他下車。王女是直到快到目的地時才說身上沒錢，他無法接受。

法官審理認定，王女自始明知其並無支付計程車車資之能力、意願，佯裝有付款之能力、意願，搭乘告訴人所駕駛之上開計程車，使告訴人誤信被告有資力，因而載送被告前往指定地點之行為，係以詐術取得財產上不法之利益，判王女拘役40日得易科罰金，且須追繳335元車資。