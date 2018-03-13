撞傷3警 2警進加護病房 肇事駕駛致電關心碰釘子

2018-03-13 16:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局交通分隊副分隊長黃春龍、警員劉冠群、張偉城執勤遭超速的紅牌重機駕駛撞傷，造成黃春龍左小腿粉碎性骨折、劉冠群頭部受創、警員張毓城逃過一劫僅腳部輕傷，新北市長朱立倫、警政署長陳家欽及新北市警察局長胡木源都到醫院慰問，但令受傷警員親友不滿的是，撞傷3警的嫌犯曾昕浩事後僅致電詢問，讓親友無法接受，質疑曾嫌毫無歉意、悔意。

新北市板橋交通分隊3名員警，11日深夜在浮洲橋執行路檢，收隊前遭30歲男子曾昕浩騎乘紅牌重機衝撞，其中副分隊長黃春龍左腳骨折、員警劉冠群頭部遭撞，2人受重傷，還在加護病房觀察觀察，曾男警訊時辯稱「沒有看到路檢點」，車禍撞警後，眼見3警倒地哀嚎，只是靜靜蹲在車旁，也沒向警員說聲對不起或道歉，受傷員警見狀，斥責曾嫌怎會沒看到，曾嫌回答，「真的沒看到」，也毫無悔意，海山警分局目前正調查，曾嫌有無涉及超速，目前朝過失傷害等罪嫌，偵辦該案。

受傷警員親友怒指，肇事駕駛曾昕浩案發後隔天，雖曾打電話給1名受傷警員家屬，探詢是否方便到醫院慰問，家屬因員警當時仍在急救，不適宜探望，家屬婉拒探望，但曾嫌只透過保險公司與家屬聯繫，讓親友感覺到，曾嫌只想透過保險賠償，被認為毫無誠意。

據瞭解，曾嫌自稱任職公司行政人員，當晚下班後急於返家，沒注意車前狀況，導致撞上板橋警分局交通分隊路檢點，但據目擊的板橋交通分隊小隊長蕭玉達指稱，當時曾嫌車速極快，已將相關證詞交由海山警方後續調查。