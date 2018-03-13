涉樂陞案 動游董座加保300萬換暫解境管

動游董事長謝啟耀。（記者謝君臨攝）

2018-03-13 15:39

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地方法院上月審結樂陞案，認定樂陞董事長許金龍違反證券交易法等罪，判處有期徒刑18年、併科罰金新台幣1億元；同涉此案的動游公司負責人謝啟耀，去年1月獲台北地檢署不起訴處分，但高檢署認為此部分仍有疑義，全案發回北檢重查，謝今向北檢聲請暫時解除限制出境獲准，需加保300萬元。

日商「百尺竿頭」公司2016年8月併購樂陞公司案確定破局，成為台灣首宗「公開成功收購，卻付不出錢」的案例，金管會提告，台北地檢署著手偵辦。

檢調發現，百尺竿頭的登記地址與動游公司一致，動游公司負責人為謝啟耀，他以智慧電視遊戲平台在中國發跡，在中國電視系統與遊戲兩大產業均佔有一席之地。這讓檢調懷疑，該併購案是否有中資在背後操作。

2016年10月，檢調兵分7路搜索樂陞子公司樂美館，以及樂陞第3大股東動游公司，並以犯嫌、證人身分，約談動游公司負責人謝啟耀等10人到案，檢方複訊後依涉違《證券交易法》，諭令謝啟耀150萬元交保，並限境限海。

不過，檢方調查後，認定謝罪嫌不足，去年1月將他不起訴，案經再議發回北檢續查，謝今以要出國辦事為由，向北檢聲請暫時解除限制出境，檢察官審酌謝涉案情形尚屬輕微，且提出相關行程證明，同意謝請求，但需加保300萬元。