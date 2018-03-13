頻接檢舉「年夜飯吃保育動物」 警：中國假消息

2018-03-13 15:36

［記者陳恩惠／台北報導］保安警察第七總隊刑事警察大隊自今年過年期間直到如今，一直接到多位民眾檢舉，指在微博看見一篇「別人家的年夜飯」，裡面有5張照片分別有砧板上的鯊魚、水槽中的熊掌、臉盆裡砍斷的鱷魚、穿山甲等照片，認為這位民眾明顯違反我國的野生動物保護法；警方清查，這名部落客刊出的地點是中國湖南長沙，根據外電報導，他在po文當晚已遭中國公安局傳喚並處拘役5日，呼籲網友勿再轉傳和檢舉，以免造成社會不安。

保七刑大說，隨著野生動物保育法公告施行，民眾保育觀念普遍提升，持有、騷擾、虐待、獵捕、宰殺、陳列、展示、買賣保育類野生動物及其產製品的行為普遍受到矚目，因此被通報檢舉的案例屢見不鮮，經通知多名檢舉的民眾到案說明，清查證實這個圖片是中國網友發佈於新浪微博上的圖片。

根據外電報導，這名部落客為了衝點閱率，自己從網路找尋相關照片並下載熊掌、小鯊魚、穿山甲等5張圖片，在自己微博「一車當先」粉絲專頁編輯「別人家的年夜飯」等訊息發佈，導致假消息在網上廣泛傳播，也因此遭中國公安依法給予拘留、罰款等行政處罰；構成犯罪的將依法追究刑事責任。

警方再度呼籲，保育野生動物是國人應盡的責任，民眾勿貪圖己利、貪玩而心存僥倖以身試法，依據野生動物保育法第16條規定：「保育類野生動物，除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖。」

另外，若散佈謠言，足以影響公共安寧者，將依社會秩序維護法處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰，請民眾應審慎檢視傳送的訊息內容，以免再引發爭議。