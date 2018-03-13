通緝犯想烙跑 熱心民眾出借機車助警逮捕

2018-03-13 15:15

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警方在松山區松信路與市民大道路口執行路檢勤務時，攔查到一名21歲具通緝犯身分的楊姓男子，楊姓男子反應迅速，突然轉頭就跑，員警見楊男越逃越遠，趕忙向路過熱心民眾借用機車追緝，發現楊男跑進一間餐廳，員警下車衝進餐廳，最後在餐廳樓梯間逮捕楊男。

保安警察大隊表示，當時五中隊小隊長陳珊梓率警員黃冠勛、簡茂州執行路檢，攔查到坐在友人機車後座的楊男，楊男趁著警方在盤問時突然轉身拔腿就跑，從市民大道之人行道上往東方向逃奔，黃、簡2員警旋即尾隨追捕，但因2警身上背負著相當多裝備，追逐數百公尺見楊男繞進巷道內，幾乎快消失。

黃員靈機一動，立即向經過路旁的熱心民眾借用機車，載著簡姓員警繼續追捕，並沿路搜尋楊男蹤跡，終在八德路四段一棟大樓處發現楊男身影，見他竄入一樓某餐廳內，黃、簡2員隨即緊追入內，當楊男衝上餐廳二樓樓梯時，以為可以躲過警方追捕，2警卻追上並在餐廳內認出楊男，楊男只好俯首認栽，被員警上銬逮捕，事後員警也將機車還給民眾，大力感謝。

警方調查，楊男因毒品案被法院判刑確定，於106年及107年分別被台北地檢及新北地檢署通知須入監服刑，因拒不到案發布通緝；楊男當日和朋友正要前往工地上班，看到警察臨檢，一時心慌拔腿便跑，沒想到警方靠著路過熱心民眾出借機車，仍將他追上並逮捕，只好面臨法律的制裁。

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