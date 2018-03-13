男子嗆「我會找人去找你」 二審法官認定不算恐嚇

2018-03-13 15:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市賴姓男子與李姓女子有金錢糾紛，賴男打電話給李女的丈夫鄭男，告訴鄭男「我會找人去找你」，還宣稱他與朋友都是「有的沒有的」，鄭男自認受到恐嚇而報案，台中地院一審認為，所謂「有的沒的」，指的是「非屬善類」，賴男威脅要找「非屬善類」的人去找鄭男，一審依恐嚇罪判處拘役20日，但台中高分院二審卻認為，賴男是用自嘲語氣說「有的沒的」，沒有恐嚇含意，撤銷原判決，改判無罪確定。

判決書指出，李女委託賴男賣房子，事後賴男認為李女積欠仲介費，但卻找不到李女，遂於前年8月15日下午打電話找鄭男，鄭男拒絕處理，賴男氣憤說「我知道你在某公司上班，我會找人去找你」。

同日晚間，賴男又再度打電話給鄭男，李女接聽並錄音，李女質問賴男「你說要找人去找我丈夫，是什麼意思？」，賴男回答說「我找我朋友而已，我朋友剛好在這家公司（意指是鄭男的同事），剛好，有的沒的、有的沒的一堆」，李女反諷說：「我知道你朋友都有的沒有的」，賴男回答「對啊，我本來是有的沒的」。

賴男否認有恐嚇之意，台中地院一審卻認為，賴男雖沒有直接恐嚇，但卻暗示他的朋友是「有的沒的」，也就是「非屬善類」，賴男是用暗示手法，以「非屬善類」的人，可能加害李女與鄭男夫妻身體或自由，迫使出面解決仲介費，導致這對夫妻處於恐懼狀態，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元。

賴男上訴台中高分院，卻有異於一審的不同見解，台中高分院法官認為，從整段對話來看，賴男是用自嘲的語氣說「對啊，我本來是有的沒的」，賴男在對話中，並沒有任何加害李女與丈夫的話語，雖然講話不友善，卻不是加害對方的「惡害通知」，另外，賴男也沒有謾罵、恫嚇、威脅或強迫話語，「我會找人去找你」、「有的沒的」等語，也沒有加害李女與丈夫的意涵，原審未察就依刑法第305條恐嚇罪論罪，「尚有不當」而撤銷，改判無罪確定，不得上訴。