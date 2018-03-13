國際自由車環台賽 2外國選手摔車送醫

南非選手感謝北苗所副所長劉文禮（左一）、警員黃弘逸（中）的協助。（記者彭健禮攝）

2018-03-13 14:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2018國際自由車環台公路大賽，今天展開「浪漫台三線」第3站賽事；不料，來自荷蘭、南非的2名參賽選手於今天下午近1點時摔車受傷，其中1人骨折，但因救護車人生地不熟，苗栗警分局北苗派出所警車前導引領到大千醫院救治；員警更充當翻譯協助，並提供手機，讓選手透過臉書視訊，與家人報平安。

今天下午近1點時，荷蘭、南非的2名選手，於苗26、26-2線公館鄉北河活動中心前，因過彎不慎摔車，紛紛倒地，但荷蘭選手則痛得爬不起身。

大會救護車也隨即救援送醫，但因救護車駕駛人生地不熟，請求警方協助；北苗所副所長劉文禮、警員黃弘逸隨即前導開到引領到苗栗市大千醫院。2名選手經醫院檢傷，南非選手僅受皮肉傷、無大礙，但荷蘭選手則是右肩骨折，由醫師手術治療中。

苗警開道、溜英語協助溝通

因2名選手不會中文，曾任英文家教、英語能力佳的黃弘逸也充當翻譯，協助醫院與選手溝通，並提供手機，讓選手透過臉書視訊，與家人報平安。

2018國際自由車環台公路大賽，今天展開「浪漫台三線」第3站賽事，由新竹高鐵站出發，沿竹117、118號縣道，銜接台3線南下，再經苗124、119甲號縣道，轉台6線，再回台3線，終點為台中市石岡遊客服務中心，全長156.3公里。