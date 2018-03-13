高院判太陽花22人無罪 非採信一審「公民不服從」

高等法院今仍判太陽花22名被告全部無罪，但不採信一審認定的公民不服從、抵抗權理論，高院表示，檢察官沒有針對黃國昌等人佔領立院行為是否構成犯罪起訴，沒有公民不服從理論的問題，且其所為屬政治性言論，乃言論自由範疇，故都判無罪。（記者劉信德攝）

2018-03-13 14:21

因檢方未針對占領立院起訴

〔記者楊國文／台北報導〕四年前爆發太陽花學運，舉世矚目，事後，立委黃國昌等22人事後被北檢依煽惑他人犯罪等罪起訴，一審以他們行使「公民不服從」理論判無罪，高等法院今雖仍判22名被告全部無罪，但不採信一審認定的公民不服從、抵抗權理論，高院發言人邱忠義說，檢察官沒有針對黃國昌等人佔領立院行為是否構成犯罪起訴，沒有公民不服從理論的問題，且其所為屬政治性言論，乃言論自由範疇，故都判無罪。

高院判決指出，本案爭議源於當時立委張慶行強行通過服貿條例的「議事程序」重大程序瑕疵，而檢方只是針對「言論」的部份起訴，也就是檢察官只針對煽惑他人犯罪、違反集會遊行、侮辱公署和妨害公務等部份起訴，並沒有起訴黃國昌等被告佔領立院的行為本身是否構成犯罪，因此沒有一審的抵抗權、公民不服從運動等理論的問題。

認定所為應受言論自由保障

至於黃國昌等人被判無罪的理由，高院判決指出，黃國昌等人是因立委就服貿協議沒有遵守正當議事程序，就將服貿協議送交院會，所以選擇與立委議事最相關、對社會大眾日常生活影響最小的佔領立法院來訴求言論自由，且為政治性言論，並非製造暴力、刻意妨害秩序、安寧，另參考大法官會議第445號解釋，認為並無「明顯而立即危險」，應給予言論自由的保障，並不具違法性，不應事後加以刑罰手段箝制、制裁。

適用速審法 3情況才可上訴三審

至於此案一、二審均判無罪，是否可以再上訴？高院判決指出，此案除有速審法第九條的情形外，不得上訴，即檢方只有在：一、判決所適用之法令牴觸憲法，二、判決違背司法院解釋，三、判決違背判例等3種情形，才可以上訴三審。