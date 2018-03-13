別在路上黑白來！ 警「神預言」逮竊車賊

警方循線找到偷機車李男。（記者許國楨翻攝）

2018-03-13 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕李姓男子深夜騎車在路上遊蕩被巡警盯上，警方見他不斷東張西望疑尋找行竊目標，直覺有異攔查，因當下查無不法告誡他如果「黑白來」一定會找上他，同時抄記林男資料後讓其離去，沒想到稍晚有民眾報案機車失竊一查就是林男，警方隨即依登記資料找上門逮捕林男後送辦。

台中市第六分局協和所所長周宜禾、警員鄭亞恩、廖正文上週深夜巡經台灣大道、中工二路口時，遠遠看見空無一人的街上，突然有人從巷弄中竄出，騎機車的18歲李男還不斷朝路旁停放的機車打量，似乎在找尋偷竊目標。

警方趨前攔下時，李男當場冷汗不止，還從口袋中拿出手帕擦拭，且談話過程中雙手不停發抖，當警方詢問其工作時，李男隨口回答在附近超商工作，也遭員警拆穿從未見過他，但因查證過程中未發現不法，警方抄下身分與聯絡資料後讓他離去。

在李男離開時，員警勸其趕緊回家休息，並告誡如果在路上「黑白來」，一定會找上他，李男聽到這番話後嚇得將手帕掉落在地，頭也不回的快速離去，沒想到稍晚警方即接獲報案，該路口附近有機車被偷，警方過濾路口監視器鎖定竊賊，定睛一看竟就是稍早攔查的李男，進一步依查抄資料找上李男租住處。

李男見東窗事發坦承犯案表示，本以為已躲過盤問，沒想到最後還是栽在警方的手裡，還真的是神預言；讓聞言警方不禁啼笑皆非，訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。