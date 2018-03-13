三溫暖休息遭醉漢撒尿 打死對方逃9年、判8年定讞

2018-03-13 13:21

〔記者張文川／台北報導〕男子陳君霖2006年在三溫暖泡湯休息時，遭酒醉的羅姓男子2度撒尿在他身上，口角後陳男對羅一陣拳打腳踢，致羅男肝臟出血不治；陳案發後逃亡9年多才投案，最高法院今依傷害致死罪，判他8年有期徒刑定讞。

判決指出，陳君霖2006年11月9日凌晨4點多，在台北市中山區亨都三溫暖的太空艙休息室睡覺，羅姓醉漢竟2度對著陳男撒尿，陳男被尿水弄醒，起身和羅男爭吵，一言不和亂拳毆打羅男背部3、4拳，再用腳踢他的腹、胸部5、6下，直到羅無法動彈，陳男才離去。

三溫暖工作人員在走廊發現羅男倒地不起陷入昏迷，將他緊急送醫，終因肝臟挫傷出血致中毒性休克、出血性休克，急救6小時後傷重不治。

陳男犯後潛逃中國，2016年3月才返台投案，他否認傷害致死，稱當時他在睡覺，羅撒尿在他身上而起衝突，且是羅先動手，他才出手格擋反擊，稱是「正當防衛」，不小心造成對方死亡。

一、二審皆判刑8年，高等法院認為，根據法醫解剖，死者羅男生前已達中、高度酒精中毒，肝臟嚴重肝硬化，十分脆弱，正好又被毆打腹部，導致肝挫傷出血、休克死亡，顯示陳的傷害行為與羅的死亡有因果關係，且無從證明死者有攻擊陳男，不採信陳男正當防衛之說，認定他是在盛怒下起意傷害羅男。

二審法官考量兩人素昧平生，陳男只因細故就暴力相向，導致被害人死亡，惡性不輕，但念在他逃亡9年後終究主動投案面對刑責，因此只判刑8年；最高法院認同二審判決與量刑，駁回上訴，全案定讞。