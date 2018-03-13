男臉書發動斬首蔡總統 鳳山警方14:00約談

鍾男臉書發動斬首蔡總統。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-03-13 13:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名鍾姓男子於臉書發動斬首蔡總統，鳳山警方今依違反社維法通知他到案說明，另涉及刑法煽惑他人犯罪，警方將函請檢方參辦。

警方調查，鍾姓男子於今年2月前往台南天公廟，混入人群排隊2小時，佯裝領取蔡英文總統的紅包，他趁發紅包給他之際，當面對她嗆聲「下台」，隨即被國安人員架離現場。

警方指出，鍾男2月16日臉書PO文「蔡英文的民調只剩8.7趴，連阿胖都很懷疑那些排隊領紅包的民眾是否都是國安人員裝扮？果不其然，鍾男跑去測試一下，立馬戳破蔡英文的牛皮！」，隨後鍾對於該篇文章內容留言「可以發動斬首」。

警方表示，鍾男不斷臉書PO文「追緝全民公敵，重金懸賞:菜頭一顆，開價可談!」，警方查出鍾男（68歲）涉嫌重大，今天下午2時通知他到案說明。

警方將針對社會秩序維護法第63條1項5款，散布謠言，足以影響公共的安寧者，最重可處3日拘留或3萬罰鍰。

鍾男將於今天下午在如影隨形遍地開花愛台灣聯盟陪同下，前往鳳山警分局大門口抗議，拉白布條抗議政府迫害人民言論自由，被迫害人，要伸張憲法保障人民言論自由的權力。