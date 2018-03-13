借騎不算偷？ 警痛斥﹕那門子羅輯

2018-03-13 12:30

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子到網咖消費，見店外一部單車未上鎖起歹念偷騎走，同樣在店內消費的林姓車主發現要價1萬多元的單車不翼而飛急報警，警方過濾監視器鎖定竊賊特癥查緝，在失主報案2小時後在原網咖發現騎贓車折返的黃男，當場逮人，他辯稱借騎當代步工具不算偷，警方則痛斥，這是那門子邏輯。

林姓男子上週下午2點多到北屯區文心路上一家網咖消費，一直到晚間7時許離開網咖準備返家時，才驚見停放店外價值15000元的美利達單車不翼而飛，立即向第五分局文昌派出所報案，警方受理後立即趕往案發地點勘察，探訪鄰近居民訪查民眾並調閱監視器偵辦，取得竊賊影像後研判應常出現網咖附近。

果不其然，員警呂明訓、遲富賢等人當晚九時許再次前往案發地訪查時，發現網咖內一名23歲的黃姓客人雖然換了穿著，但長相與竊賊的特癥相符盤查，原本還矢口否認的黃男在警方提示相關監視器影像後才坦認，並帶同警方到網咖附近的巷弄內起出贓車。

黃男供稱，當天下午消費完步出網咖時見該部單車未上鎖，因有急事欠缺代步工具借騎走，晚間才會再度折返網咖歸還，警方對他的說詞頻搖頭，訊後仍將全案依竊盜罪嫌送辦，林姓車主則對於警方在2小時內破案找回單車稱許不已。