老翁和婦人接連失蹤 分別落水、跌入糞池死亡

救難人員今天（13日）上午9時許，在豬糞化糞池內找到宋婦遺體。（記者張瑞楨翻攝）

2018-03-13 11:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區的劉姓老翁本月10日失蹤，警方會同救難人員搜索時，11日又有南屯區宋姓婦人訪友後失蹤，消防局當天晚間9時許，在伐子溪找到一具遺體，不料，打撈上岸時，竟發現是男性，進一步確認是劉姓老翁，至於宋婦的下落，警消持續搜索2天之後，於今天（13日）在南屯區同安南巷的一間豬舍後方化糞池，發現一具遺體，穿著衣物與宋婦相同，無他殺跡象，警方研判不慎跌入豬糞化糞池內溺死，已經報請檢察官相驗。

台中市四分局南屯與春社派出所調查，本月10日晚間9時許，79歲劉姓老翁的家屬報案，指罹患帕金森症的老翁，當天下午4時騎腳踏車外出後失蹤，警方雖找到腳踏車，卻不見老翁蹤跡，趕緊聯繫消防局派遣救難人員搜索，卻沒有找到老翁。

尋找老翁的搜索行動仍進行中，11日又有58歲宋姓婦人的家屬報案，指宋婦當天上午11時開車訪友時，告訴朋友說，想去附近農田散步失蹤，朋友卻遲至下午4時許仍不見她返回，車子一直停在朋友住處旁，撥打電話又不通，警方接獲報案後，請救難人員協助，動員20多人沿著伐子溪尋找。

當天晚間9時許，台中搜救總隊在溝渠內找到疑似宋婦的遺體，向消防局通報，不料，半小時後打撈上岸，卻是男性遺體，經南屯所確認是劉姓老翁，檢察官相驗認為無他殺嫌疑，懷疑是不慎跌落溝圳，以溺水死亡結案。

警消持續搜索宋婦蹤跡，消防局派遣消防員9名、義消11名、實習生2名、役男2名、消防局潛水員2名、中華民國潛水救難協會10名、水上救生協會潛水人員1名，今天上午8時許集結，並徵調重機具開挖當地的溝圳，以利水道分流尋找遺體，水上救生協會的游泳教練，在南屯區同安南巷一間豬舍房的化糞池發現一具遺體，今天上午9時許打撈上岸，家屬初步檢視，遺體穿著與宋婦相同，警方初步研判宋婦因故跌落豬糞化糞池，已報請檢察官相驗。