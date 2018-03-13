身無分文就買車又騙到370萬 詐欺界的高高手！

2018-03-13 11:13

［記者楊政郡／台中報導］45歲王男103年4月出獄，到車商看上BMW750Li，談妥價金300萬元，王找友人付了50萬價金，其餘辦理貸款，但貸款一直未過關，可是這段期間王某拿這部車到當鋪典當120萬，向友人抵押貸款100萬，最後以150萬買給第三者。定金50萬都不是他出的，他又騙到370萬元，台中地院依詐欺罪判1年5月。

判決書指出，王男因販毒案103年4月假釋出獄，明知沒有購車資力，同年5月就到尚鑫公司洽購一部BMW750Li，談妥價金300萬元，約定訂金50萬，其餘辦理貸款。

王男找母親當保證人，找姊姊當貸款人，佯稱姊姊在某印刷廠上班月薪6萬多，而準備文件期間，王男就要求急需用車，多次借開又催促過戶。

因訂金已順利進帳，王男透過不知情的友人匯了50萬給車商，車商認為車貸手續也正在進行，願意先行過戶給王某。

可是過戶之後惡夢開始，貸款部分在銀行對保時，發現王男姊姊並沒有在印刷廠上班，也沒有月薪，否准貸款，王某又要求找另一家銀行繼續申貸，其實是繼續拖延時間。

在103年12月26日，申貸還在進行中，車商同意讓車子先過戶給王男姊姊名下，王男拿到車後，104年元月向某當鋪質借120萬，104年3月將車子抵押給「阿緯」（化名）借貸100萬元，而車商發現車子竟然已設定抵押，才發現受騙，而後來王某又以150萬元將車出售給友人換取現金。

王男到案坦承全部事實，但否認有詐欺犯罪，辯稱250萬車子尾款是用現金，直接交給車商，他沒有騙車商，但車商否認，王男也無法進一步提出繳款證明，法官不採信，依詐欺罪判處1年5月徒刑。