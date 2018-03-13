涉收賄包庇色情業者 檢聲押禁見4警3業者

檢調偵辦北市警員涉嫌收賄包庇色情業者，檢聲押禁見4警3業者。圖為被聲押禁見的中山一派出所所長林崇成。（記者方賓照攝）

2018-03-13 11:11

〔記者謝君臨／台北報導〕有「天下第一分局」稱號的台北市中山警分局，驚傳有警員收賄包庇色情業者！檢調昨發動搜索、約談行動，台北地檢署今凌晨訊後，依涉犯貪污治罪條例向法院聲請羈押禁見中山一派出所所長林崇成、警員郜振傑、巡佐紀炳場、巡佐陳宏洲等4警、涉嫌行賄的酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮，及涉嫌擔任中間人的酒商鮑銘璞，至於警員鄭凱洋則獲請回。

此外，涉案的酒店幹部謝安芳20萬元交保，記帳業者黃光雄5萬元交保；檢調將持續追查是否有更高層級的人員涉入此案，全案不排除向上發展。

檢調獲報，中山一派出所警員涉嫌自2年前起，按月收受「曉」酒店媽媽桑巫蕙玲4萬元賄款，藉以減少臨檢次數，或在行動前通風報信，讓業者規避查緝；北檢昨指揮調查局搜索派出所等17處，拘提酒店業者巫女、謝女，另約談所長林崇成等5名警員、白手套、酒店股東共16人。

涉案警員除了林崇成，還包括警大生郜振傑、巡佐紀炳場、巡佐陳宏洲，及擔任派出所總務的警員鄭凱洋，其中郜原為派出所警員，後至警察大學進修，再返回派出所服務，郜、紀、陳為涉案酒店的前後任管區，檢調並在鄭員身上搜出可疑的9萬元現金，但鄭喊冤稱是「私房錢」，並非贓款，其餘警員也否認犯行。

全案源於檢調去年偵辦一起媒介色情案，查出原名「立邦餐廳」的立邦酒店，涉嫌以餐廳名義「掛羊頭賣狗肉」，實則勾結人蛇集團，媒介中國、東南亞籍女子來台賣淫，且專做日本客生意，旗下小姐多為30～40歲熟女，以「帶出場」服務為主，陪酒客豪飲次之，出場費每2小時1萬元，其中7000元歸小姐，公司抽頭3000元，如果要過夜，小姐會再加收2000元。

檢調發現，立邦酒店規模雖不大，但深獲日本客喜愛，曾登上日本旅遊雜誌；去年7月，檢調會同移民署專勤隊展開首波行動，搜索立邦、巫女住所等5處，約談巫女等16人到案，訊後依涉犯人口販運、妨害風化等罪，聲押禁見巫女及酒店幹部楊瑀琦、胡錦蓮，但法官認為三人無羈押之必要，裁定交保；而後，巫女涉嫌夥同股東另覓新址，將酒店改名為「曉」，繼續營業。

據悉，此案之所以爆發，疑為巫女酒店改址更名後生意不佳，引起股東不滿，憤而檢舉轄區警方包庇；對此，中山警分局昨表示，將全力配合檢調偵辦，絕不護短，同時再對同仁加強反貪宣導，避免類似情況再發生。