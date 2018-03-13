苗栗頭屋孔廟外車禍 8旬老翁傷重不治

苗栗縣頭屋鄉孔廟外路口，今天上午8點多，發生貨車與機車碰撞事故，機車騎士84歲劉姓老翁，傷重送醫，有生命危險。（記者彭健禮翻攝）

2018-03-13 11:44

首次上稿 11:06

更新時間 11:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉孔廟外路口，今天上午8點多，發生貨車與機車碰撞事故，機車騎士84歲劉姓老翁；老翁經送醫搶救，不幸因頭部受創，傷重不治，預計今天下午相驗。警方初步了解，貨車駕駛33歲張姓男子沒有喝酒，老翁待醫院抽血檢測；因該路口為閃燈，研判雙方行經未減速、觀察而肇事，詳細原因有待進一步調查釐清。

警方調查，張男為貨運司機，今天上午送貨行駛頭屋鄉尖豐公路往南，約8點半許，在尖豐公路與頭屋鄉孔廟對外聯絡道孔聖路的路口，與機車騎士劉姓老翁發生碰撞。

警方調閱附近監視錄影器畫面發現，老翁由孔廟方向騎出，至路口時，有先停等讓尖豐公路上2輛小客車經過，接著催油門穿越路口，但一入車道，張男駕駛的貨車也駛抵路口，2車碰撞。

張男因煞車不及，攔腰撞上機車，並推擠到對向車道路肩才停住。老翁傷重送醫，有生命危險。警方調查，該路口為閃燈號誌，肇事初步研判為雙方行駛肇事路口，未注意車前狀況及未減速致發生事故。

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