九旬翁騎電動車沒電 警推半小時回所充電

蔡太雄（左）推老翁及電動車回派出所。（記者洪定宏翻攝）

2018-03-13 10:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕高齡92歲的許姓老翁罹患帕金森氏症，卻騎電動車趴趴走，離家10公里，電力耗盡；員警好心要先載他返家，老翁悍然拒絕，只好連人帶車，花費半小時，將他推回2公里外的派出所充電。

老翁得知已充電完成，堅持要自行騎回家，員警擔心他發生意外，百般勸阻，因老翁口齒不清晰，耗費2個小時溝通，加上已經半夜，老翁才讓步，同意員警先載他返家，隔天再請鄰居將電動車運回。

本月9日晚間約9點，左營派出所副所長蔡太雄及警員孫從文，巡邏行經翠華路與明潭路旁的檳榔攤，發現老翁一臉茫然地停在路邊，趨前詢問才知電動車沒電了。員警撥打電動車上的電話號碼，才知老翁夫婦沒跟子女同住，他的妻子也已高齡80多歲，行動不方便，不知老翁騎到10公里外，無法去接他回家。

員警建議先載老翁回家，再想辦法處理電動車，但他拒絕下車，更不願讓員警碰觸電動車，員警只好連人帶車推回派出所。

從翠華路與明潭路口到左營派出所，距離近2公里，騎機車不到4分鐘，但電動車連老翁重量，至少170公斤，負責推車的蔡太雄體重僅60公斤，花了半小時才到派出所，且滿身大汗。

老翁到派出所仍不肯離開電動車，只好讓他連人帶車停在值班台旁，將電動車充電。充電完成後，老翁堅持騎電動車回家，但員警擔心他的安全，耗費2小時溝通，老翁才同意讓員警先載回家，隔天再請鄰居協助運回。