「龐氏騙局」頻傳 檢：天下沒有白吃的午餐

2018-03-13 10:35

〔記者吳政峰／台北報導〕日前爆出一名男子以報酬率達50%為誘因，鼓吹多人投資他的公司，違法吸金高達10億元，投資人一開始因有嚐到甜頭，便砸了更多的錢下去，未料有去無回，受害人甚至有名大學教授，損失近2000萬元，對此，台灣司法人權進步協會常務理事、橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒指出，這就是俗稱為「老鼠會」的「龐氏騙局」。

徐弘儒解釋，不法集團通常會設立一套獎金獲利模式與組織職位制度，由入會者先支付（或稱投資）數萬元至數百萬元不等之金額加入集團，再稱會給予高額的所謂「利息」或「紅利」，而會員必須透過拉攏或慫恿他人入會，藉由拉攏一定人數的加入，便可從這些下線投資人的投資金中，獲取介紹高額的獎金或抽傭。

這些不法集團幹部更是常以三吋不爛之舌遊說民眾，並且打扮光鮮亮麗，出入豪宅名車代步，讓民眾懷有投資賺大錢的美夢，而積極投入並慫恿親朋好友或其他人加入。

徐弘儒說，這類手法就是民間所聽到的「老鼠會」，國外則稱之「龐氏騙局」或「金字塔式騙局」。從早年的鴻源集團、龍翔機構投資吸金案，前些年的「廣西南寧純資本運作」，或是以互助會名義吸金的鉅眾集團、得億智公司「康乃馨互助會」、鼎立集團「金圓互助會」，均是這種違法吸金模式。

徐弘儒呼籲「天下沒有白吃的午餐」，不可能有人會自動送上不勞而獲的天大好康，投資理財管道眾多，宜選擇經主管機關核准的金融商品為標的，以免損失慘重，求償無門。如因拉攏他人加入成為集團共犯，而可能涉有銀行法、詐欺、公平交易法、證券交易法、證券投資信託及顧問法等刑責，吃上官司。

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