318太陽花學運 二審判黃國昌等22人均無罪

318反黑箱服貿、占領立法院案件二審宣判，立委黃國昌、助理陳為廷及紀錄片導演李惠仁等出庭聽判。（記者劉信德攝）

2018-03-13 10:32

〔記者楊國文／台北報導〕太陽花學運中，立委黃國昌等22人被以煽惑他人犯罪等罪嫌起訴，但一審採認「公民不服從」概念，全判無罪，檢方不服上訴，高等法院審理時，黃和學運領袖林飛帆、陳為廷等人均做無罪答辯，高院認為此案源於立委張慶忠欲強行通過服貿等立法粗糙，黃國昌等人無犯意，今仍判黃國昌等22人均無罪。

高院也指出，此案一、二審均獲判無罪，應適用速審法第九條規定，即「限縮檢方上訴」規定，檢方只有在：一、判決所適用之法令牴觸憲法，二、判決違背司法院解釋，三、判決違背判例等三種情形，才可以上訴三審，法界指出，此案無罪定讞可能性高。

黃國昌、陳為廷等十多名被告今到高院聆判，近百名支持民眾一早聚集高院門口聲援，黃國昌等人、前台大教授蔡丁貴獲悉都無罪判決，均肯定高院做出公正的判決。

立委黃國昌與學運領袖林飛帆、陳為廷等人被控於2014年3月18日，發動反對黑箱服貿民眾衝進立院佔領議場長達24天，加上帶領另一批群眾翻牆闖入立院的前台大教授蔡丁貴等共22人，被北檢依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪嫌起訴。

台北地院認為黃等22名被告佔領立院等用意，是避免服貿協議草率通過，所帶來的利益大於損害，符合「公民不服從」等要件，去年3月31日判所有被告均無罪。檢方不服判決，全部上訴高院。

檢方指稱，希望透過上訴，讓高院判決明確劃出一條可供人民遵守的紅線，界定出行使公民不服從行動是否可以阻卻違法、本案被告等人是否可適用公民不服從行動、行使抵抗權，檢方並主張當時還有其他方式阻止服貿協議三讀過關。

黃國昌在高院庭訊強調，當時在執政的國民黨主導下，前立委張慶忠在委員會強行通過黑箱服貿協議，引發憲政危機，才有太陽花學運，他們未犯罪，並嗆辣反問，那時「法官、檢察官、律師，你們做了什麼？」。

高院訊問黃國昌等人參與佔領立院的行動，是否符合「公民不服從」的「和平、非暴力」條件？黃國昌舉例，為了搶救受困車內的小孩而打破車窗玻璃，依法絕對是可以被正當化行為，太陽花學運也是如此，敲破玻璃打開門鎖，當然不違反「和平、非暴力」原則。

林飛帆表示，香港這幾年的司法制度非常差，很多朋友、異議人士都被抓去關（指黃之鋒、周永康等人），而台灣的民主體制與司法制度一直在進步，一審判太陽花學運無罪已讓國際高度肯定，知道「公民不服從權」在台灣的進展，很遺憾檢方還是上訴，期許二審判決讓台灣成為典範。

魏揚指出，當時執政黨強行通過黑箱服貿協議，太陽花運動是民眾阻止國家使用暴力傷害民主的行為，參與民眾都是自發性的，並未犯罪。

陳為廷表示對自己在本案所做，「毫不後悔、坦然面對！」，指太陽花學運可說是穩固台灣的民主，高院判決具指標作用，也是台灣人權、民主接受嚴格考驗的時刻。黃郁芬哽咽說，當時馬政府一意孤行要通過黑箱服貿協議，「這是政府以絕對權力侵害國家」，她們只好用身體、行動來行使言論自由等基本權利，希望喚起國人的重視。她問，請檢方告訴全國民眾，還有什麼救濟的方法可以做？

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