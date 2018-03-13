太陽花學運占領立院被告22人 二審全部無罪

黃國昌、林飛帆、陳為廷等22名被告一審全數獲判無罪。（資料照）

2018-03-13 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕2014年引爆太陽花學運的「318攻占立法院行動」，黃國昌、林飛帆、陳為廷等22名被起訴指控煽惑犯罪、妨害公務等罪的被告，今獲高院二審宣判無罪，由於一審同為無罪，按《速審法》相關規定，全案結果幾已確定。

綜合媒體報導，太陽花學運創下多項國內群眾運動紀錄，首次由群眾佔領立法、行政二院，全程延續24天，共有78萬人次參與，獲得17國、49個城市台灣留學生相挺。

太陽花學運的導火線是在2014年3月17日，國民黨立委張慶忠在立法院內政委員會上，以30秒時間宣布完成《海峽兩岸服務貿易協議》的委員會審查，許多學生自發到立院外抗議，原本公民團體要在中山南路景福門懸掛抗議布條，但黃國昌認為效果有限，18日下午2時許，黃國昌與公民團體成員陳為廷、魏揚等人，在台北車站附近的「公民組合」辦公室，商討決定佔領立院以表達訴求。

18日晚間眾人依計劃行事，陳為廷、魏揚分別率人從濟南路側門外衝入立法院，林飛帆則帶領學生由青島東路翻牆進入立院，公投護台灣聯盟總召蔡丁貴也號召民眾從中山南路翻牆闖入立法院，當晚9時半群眾順利攻入立法院，占領議場，驚世之舉引爆太陽花學運。

北院審理期間，曾傳喚林飛帆、陳為廷、黃國昌等主要被告到庭，現場勘驗錄影帶並傳多位員警作，釐清群眾進入立法院時的過程，行為是否涉嫌犯罪，林飛帆等人皆主張無罪，主張當時的時空背景是馬英九毀憲亂政，立院黑箱強行通過服貿協議，置台灣於被蠶食吞併的危險，人民有權行使抵抗權。

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