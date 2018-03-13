倒楣女服務生收了偽鈔小費 上台銀兌換GG了！

2018-03-13 09:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕一度以為自己最幸福⋯，卻是最倒楣的女服務生！

在高檔餐廳當服務生的陳姓女子，5年前遇見一位霸氣客人，覺得她服務親切、周到，拿出一疊美鈔，阿莎力的抽出2張百元美鈔當小費，她存放了5年，最近才想到銀行兌換台幣，沒想到竟是偽鈔，保七獲報偵辦，陳女沒有任何前科且單純，警方雖相信她說詞，但今天仍依法函送法辦。

保七無奈指出，依現行中央銀行規定超過（含）200美金偽鈔，就必須依偽造有價證券罪嫌送辦，雖然警方相信陳女所說，也認為她很無辜、倒楣，希望院檢能對她從輕發落。

警方今指出，派駐臺灣銀行岡山分行的保七員警許慶洲於8日接獲行員通報，有一名40歲陳姓婦人持2張百元美金前來兌換，疑似偽鈔，隨即上前了解，員警和行員察覺這2張百元美金表面十分平滑，且色澤頗不自然，另以銀行專用放大鏡檢視，假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。

陳女表示，這2張美金是5年前在餐廳上班的時候，客人很滿意，阿莎力送給她的小費，收放了5年，一直都沒換，最近突然想到有這2張美金，才想到來銀行兌換成新臺幣，沒想到這些美金竟然都是假的，完全傻眼。

經銀行鑑定，這2張『100元美金』涉嫌偽造，臺灣銀行依據中央銀行『偽造變造外國幣券處理辦法』，將這一批偽造的紙鈔填具『偽（變）造外國幣券截留單』，加蓋『偽（變）造作廢』章後，由本大隊移請轄區岡山分局壽天派出所依法辦理。