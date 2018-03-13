怕媽媽會傷心... 任繼父性侵5年淚訴「他都不戴套」

2018-03-13 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕「我哭得很大聲，不知有沒有人聽到...。」一名女子隨著母親再婚，就學時卻常遭繼父以各種藉口找麻煩，幾年前的暑假，當時就讀高職的她，聽繼父的話北上幫忙，繼父卻趁颱風夜假藉關心，不顧她反抗強行性侵，但是她不忍母親傷心、又擔心繼父被關影響家中經濟，隱忍到上大學，長達5年時間，一直到自己有能力賺錢才透露不堪往事，而繼父被依強制性交等罪名合併判刑10年。

《蘋果日報》報導，高雄一名女子在多年前的暑假，北上幫忙從事水泥工的繼父，卻被繼父在夜裡性侵得逞，且遭連續性侵好幾天，暑假結束後，她以為惡夢結束了，但繼父回到南部，只要有機會就找她洩慾，地點包括浴室、房間、車上，連弟妹在家也不管。

報導提到，繼父還跟說，「妳媽媽能賺錢，但我真正想要的是妳，才把你媽留在身邊...」女子被性侵次數多到數不清，沉痛控訴「他都不戴套，每次都是體外射精」，直到大學畢業，才將此事告知男友和媽媽，透過社工報警提告。

繼父卻反指繼女陷害，辯護律師也質疑，沒有DNA等直接證據可證明繼父性侵，只有女子的供詞。不過女子的媽媽作證表示，第一時間質問被告，被告坦承曾與女兒有親密關係，還辯稱是女兒主動貼過來。想到自己把女兒推入火坑，就很自責難過。

法官認為，女子創傷指數比一般人高，只要開庭重述案件就會發抖掉淚，加上母親與妹妹證詞可信度高，將被告依強制性交等共10罪，合併判決10年有期徒刑。可上訴。