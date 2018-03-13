路邊停車開門 機車擦撞滑倒再遭輾 可憐母女一死一傷

2018-03-13 00:08

〔記者王俊忠／台南報導〕蔡姓婦人日前騎機車載5歲女兒外出買書，騎到台南市安平區怡平路段時，停放路邊的小客車王姓司機開駕駛座車門，蔡婦機車恰擦撞、偏滑到內側快車道，不巧遭後方同向、男大學生騎乘的機車撞上，這對母女被輾壓過，女童傷重送醫不治，蔡婦也脾臟破裂送醫。肇事的小客車與機車兩名駕駛都被警方依過失致死罪嫌移送檢方偵辦，並深入調查、釐清肇責。

10日上午近11點，蔡婦騎機車後載謝姓女兒外出，兩人都有戴安全帽，要到南市安平區附近書局買書，不料，騎到怡平路364號前時，因路旁1輛小客車停車，車上王姓男司機（54歲）欲下車、打開駕駛座車門，蔡婦母女的機車恰巧擦撞開啟的車門，蔡婦機車搖搖晃晃的往左偏滑到快車道。

不幸屋漏偏逢連夜雨，與蔡婦機車同向、行駛在怡平路快車道上的男大學生阿傑（21歲）機車從後而來，閃煞不及，撞上偏滑到快車道的蔡婦母女人車，這對母女與機車倒地，遭阿傑的機車輾壓而過，阿傑機車的車輪還勾著女童的衣物碎片，蔡婦與女兒兩人傷勢嚴重，小客車司機與阿傑兩人急忙打電話報案。

消防局救護車到場把蔡婦母女兩人送醫急救，可惜謝姓女童到院時已無生命跡象，急救1小時後仍告回天乏術。蔡婦脾臟破裂，還在醫院治療中。

涉肇事的小客車王姓司機（警酒測值零）說，他停車路旁後，有先看左側後視鏡再開車門，當時沒看到蔡婦機車接近，沒想到打開車門後就看到蔡婦機車出現擦撞車門，接著機車搖搖晃晃、偏滑到快車道，遭後方駛來的機車撞上後人、車倒地。

男大生阿傑表示，他機車騎在內側快車道上，沒想到蔡婦母女機車撞上小客車車門後，竟往左偏滑到快車道，讓他閃煞不及撞了上去；這狀況事發突然，他根本來不及反應閃避與煞車，當時自己機車行車速度約時速3、40公里，沒有很快。

對於妻女發生車禍意外，蔡婦丈夫感嘆人生無常，當務之急是在醫院照顧好妻子。有員警私下說，發生這種車禍，三方都會覺得很倒楣，但關鍵在於小客車的開車門動作，如小客車司機開車門再謹慎些，確認後方無人車駛來再開門，就能避免這場傷亡車禍。