廟會喧嘩逾時警卻狂開交通罰單挨批 警方這樣說…

2018-03-12 23:59

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區玄天宮昨天舉辦廟會，按路權申請時間應於晚間10點截止，不料隊伍卻因行程耽誤，近0點時都還鑼鼓喧天，附近居民被吵到難以入睡，一夜之間湧入110報案及1999申訴電話超過50通，相關臉書社團也PO出多篇抱怨文，熱烈討論累積回應達300多則，事後疑似警方上網回應指出，當場就開了超過百張罰單，但有居民直指請警察過來主要是希望能制止廟會喧鬧，結果卻狂開交通違規罰單，根本就是「搞錯重點！」

民眾投訴指出，由於活動隔天就是週一上班、上學日，活動遲遲不結束「實在有夠吵」，到深夜11點半左右人聲、鞭炮聲、嗩吶聲還此起彼落，不時看見沒戴安全帽的青少年騎機車呼嘯而過，隔天在臉書相關抱怨文討論串中，卻看到疑似警方的人自豪指出，現場就開了超過100張交通違規罰單、廟會停不下來警察也因此加班、晚上9點後的違規都有開單，其中部份討論提及噪音超標不歸警察管。

民眾不禁質疑「所以8點多時一堆騎改裝車飆來飆去都沒事嗎？」、「廟會行程耽誤是他們的事，但路權逾時不是歸警察管嗎？」、「噪音跟交通問題不都因廟會引起嗎？」、「如果廟會早早結束警察需要為此加班嗎？」、「大家都因為廟會受到干擾，公權力當場不制止事後卻上網討拍，是不是本末倒置了？」

土城警分局回應指出，昨晚廟會主辦方稱因路程交通壅塞耽誤，警方試圖溝通縮短時間，但廟方認為該把儀式走完，後續在現場維持秩序並對交通違規開罰，今天依道路交通管理處罰條例第82條對主辦人開出罰單，往後對相關活動會嚴加控管時間，避免再影響居民作息。

退休員警透露，廟會活動確實是警方管理上很難掌握的環節，台灣街頭巷尾大小宮廟林立，眾多神祇各有不同慶典，在輸人不輸陣的觀念下，陣頭與陣頭間往往都會使出混身解數，但互別苗頭時極易擦槍走火，警方為避免實施強制力恐招致激烈衝突，往往希望活動順利結束就好，雖然噪音干擾歸環保局管，但路權逾時確實歸警察局管，兩個有權制止的單位都沒有作為，逾時兩小時確實有比較久，也難怪民眾四處抱怨。