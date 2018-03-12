3/12 今彩539頭獎開出1注！威力彩頭獎、貳獎均摃龜

2018-03-12 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚開獎的第107000021期威力彩，頭獎、貳獎摃龜；第107000061期今彩539，頭獎開出1注，可獨得800萬元，由南投縣竹山鎮社寮里大公街69號的「大運發商行」開出。

威力彩第107000021期中獎號碼為：「第一區：02、08、13、19、22、36。第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共37注獲得，每注可得2萬元；伍獎共187注獲得，每注可得4000元；陸獎共1422注獲得，每注可得800元；柒獎共2352注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2905注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9133注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9497注中獎，每注可得100元。

38樂合彩第107000021期中獎號碼為「02、08、13、19、22、36」，五合摃龜；四合105注獲得，可得3萬2142元；三合共76注獲得，每注可得5750元；二合共1786注獲得，每注可得750元。

今彩539第107000061期中獎號碼為「01、02、08、33、35」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共204注獲得，每注可得2萬元；參獎共7570注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬7044注獲得，每注可獲得50元。

39樂合彩第107000061期中獎號碼為「01、02、08、33、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7249注中獎，每注可得1125元。

第107000061期3星彩中獎號碼為「145」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000061期4星彩中獎號碼為「6868」，正彩共36注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站