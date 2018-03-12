前法官性騷案改輕判 受命法官說法挨轟離譜

2018-03-12 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕前北高行法官陳鴻斌騷擾女助理案，職務法庭再審改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發各界一片譁然，此事持續延燒，該案受命法官、基隆地院法官陳志祥今在廣播節目表示，陳鴻斌是「試圖發展婚外情」未果，不是性騷擾，情節沒有嚴重到必須剝奪法官職務的程度；對此有網友直呼：「司法改革失敗！ 」

已婚的陳鴻斌因被控性騷女助理，2016年被司法院職務法庭判決免除法官職務，陳鴻斌之後提出再審，職務法庭本月8日改判陳可保法官職，但應罰1年薪俸，引發各界一片譁然，本案職務法庭陪席法官、高院庭長謝靜慧更因此辭去法庭法官職務。

陳志祥今上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪時，被主持人周玉蔻質疑「難道是要鼓勵法官性騷擾？男法官官官相護？」陳則解釋，原本的判決認定陳鴻斌利用法官職權涉嫌性騷擾有8件犯罪事實，可是再審後發現其中5件不成立，因而減輕懲戒。

陳志祥表示，憲法有比例原則、刑法有罪刑相當原則，法官逾越分寸當然要受處罰，但陳鴻斌不是利用職權、也不是性騷擾，是「試圖發展婚外情」，但並未成功，情節沒嚴重到要剝奪法官職務。

陳志祥直言，法官可貴之處，就是不用迎合輿論，如果要迎合社會輿論的話，就不必設法官，輿論審判就好了。

陳志祥表示，當然知道這樣的判決結果會被罵，對不同聲音表示尊重，可是判決必須符合罪刑相當、憲法比例原則。

周玉蔻之後將專訪影片、照片上傳至個人臉書，不少網友批評陳志祥的說法，有人怒轟：「恐龍法官就是少了一面鏡子來照自己是恐龍」、「司法改革失敗！ 」

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