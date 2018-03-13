董座性好漁色尋花問柳私約砲 董娘按圖索驥告6風塵女

2018-03-13 00:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕喜歡在外面拈花惹草的男士要注意了！新竹一名董娘發現先生手機LINE當中，有與多名應召女、護膚女私下約砲的對話記錄，憤而一一打電話向對方興師問罪，然後向新竹檢方控告先生與至少6名歡場女子私約性交易，對7人全部提起妨害家庭告訴，然檢方發現在對話中這名董事長並未明說性交之事，且小姐們到案全部否認與董仔有過一腿，最終檢方只能因證據不足，將全案不起訴。

陳姓婦人指控，先生黃男性好漁色，平日沈迷護膚坊尋花問柳，而且透過LINE「私下約砲」次數相當頻繁，日前她無意中發現先生與多名應召女、護膚女的約砲情色對話，終於忍無可忍，憤而控告先生與這些「賺吃查某」妨害家庭，而且被告女子就多達6人之多。

警方表示，所謂「私約」是指應召女或有做色情的按摩女，在摩鐵或色情護膚坊認識男客後，男方成為熟客，與小姐私下留下聯絡訊息，屆時雙方私下相約性交易，小姐就不用被業者抽成。而私約這種事是色情業的大忌，業者經常告誡小姐，一旦私約被逮到，將會面對重罰，然而警方發現，因為時下通訊軟體發達，私約相對容易，業者要阻絕並不容易，私約現象於是跟著越發氾濫。

檢方指出，通姦、相姦罪以「接合說」 或「插入說」標準判斷，因行為人彼此合意在婚姻關係外，有性器官相接合的姦淫行為為要件，須具有足以證明有配偶者與他人有姦淫行為，到一般人均不致懷疑的積極證據，才能認定行為人確有通姦、相姦犯行。

檢方傳訊6名小姐，她們全都否認相姦犯行，均辯稱未曾與黃男發生性行為。檢方發現，陳婦之所以會告這6女相姦罪嫌，無非以先生與她們的LINE對話紀錄，以及陳婦一一打電話給她們的電話對話錄音為依據。然而LINE對話中並無黃男承認跟她們發生性交行為的語句，且黃男在偵查庭更喊冤說，妻子明明沒有任何證據足以證明他跟其他女子發生性交行為。

且被告女子們與陳婦的電話對話，也沒有承認與黃男曾發生性行為的內容，因此檢方實在難以認定她們曾與黃男性交，加上陳婦亦未提出被告等人所使用過的床單、衛生紙或其他物品，或體液、體毛等或錄影畫面、照片等客觀物證與客觀人證，在證據不足情況下，全案不起訴。