「天下第一分局」轄區複雜 區內非警頭次涉包庇

中山一派出所4名警員涉嫌包庇情色場所，今日遭到約談，但台北市中山分局轄區特性較為複雜，這並非該分局警員第一次涉嫌包庇業者。（記者簡榮豐攝）

2018-03-12 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山分局號稱「天下第一分局」，轄下的中山一派出所警員卻涉嫌包庇情色場所，目前已有4名警員以嫌疑人身分遭到約談。此外《蘋果》指出，因中山分局轄區特性較為複雜，這並非該分局警員第一次涉嫌包庇業者。

根據《蘋果》報導，中山分局早期因轄區內酒店，應召站等特種行業林立，使轄區特性變得較為複雜，近年雖因政府大力掃蕩，盛況已不比當年，但仍不時有對誘惑把持不住警員，包庇相關行業業者，並收取賄賂。

2005年就有2位警員，向中山一派出所轄區內的酒店業者索取賄賂，以每月10萬到20萬元不等的金額，收取規費，再通風報信，讓業者能夠躲避臨檢。因此不管警方再怎麼臨檢，也查不到業者違法的實情。

在2011年，中山分也局發生過業者拉攏警員、記者充當白手套、插股的案件，當時中山二派出所的警員，從貪汙與插股獲利上千萬元，事後遭檢方求刑。

此外，除了情色行業，前年也有該分局警員，包庇該轄區的賭博業業者，並收取每月數萬元的賄賂，將臨檢消息洩漏相關業者，讓前往稽查的警方無所獲。