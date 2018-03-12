澎湖海巡隊擔任守護神 救護後送樣樣來

2018-03-12 19:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖由島群組成，各島聯繫交通以海運為主，澎湖海巡隊扮演海上守護神角色，後送、救難樣樣來，擔任海巡隊員十八般武藝必須樣樣精通；今早獲報海釣船失去動力漂流，立刻出動直升機、巡防艇海空兩路救助，下午又有居民急症，靠海巡艇馳援後送就醫。

澎湖海巡隊指出，今日上午10時33分接獲國家搜救中心通報，有一艘本國籍「薇熙號」海釣船在北緯22度46分、東經119度36分，距澎湖七美嶼東南26浬海域失去動力，船上1人待援。澎湖海巡隊立即通報線上巡防艇緊急前往救助，並請漁業電台廣播附近作業漁船協助查證，經通報直昇機前往查看該船有失去動力漂流情形。

巡防艇於11時45分抵達現場先安撫「薇」船上人員，同時派2名具輪機長海巡隊員上船協助排除故障問題，於12時該「薇」船恢復動力， 並交由台南海巡隊巡防艇護送返回安平港，對於海巡艇及時救援，吳姓船長由衷表達感謝之意。

另外下午2時44分澎湖海巡隊接獲第十三巡防區通報，七美鄉有一名（82歲）葉姓女民眾因胃出血經七美衛生所醫師診療，認需立即後送馬公，澎湖海巡隊立即調派巡邏艇馳援執行後送，並於下午4時接駁病患及醫護人員暨其家屬載出七美港，下午5時15分送抵馬公隊部碼頭，並交由消防局救護車轉送三總分院澎湖醫院救治。

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