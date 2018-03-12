賣場裝熟 8旬翁對鄰家女子摸臉、拍背被控性騷成立

2018-03-12 19:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名年逾80歲的老翁去年一月間，在岡山地區一家賣場，巧遇住同棟樓的女鄰居，兩人雖僅數面之緣卻硬要裝熟，對女子摸臉、拍背藉機攀談，讓女子極不舒服憤而提告性騷，橋頭地院審理後認定性騷成立，判老翁拘役20日，得易科罰金。

被告余姓老翁為職業軍人退役，配偶業已過世，子女均已成年，會被控性騷擾，讓他十分訝異，堅決否認對女鄰居有不軌意圖，他說，當天在賣場巧遇鄰居，僅是與對方寒暄談天，離開時輕拍她的肩膀表示謝意而已。

判決指出，余翁去年1月22日上午9時許，在高雄市岡山地區一家「福利站」內之貨架旁，見原告與男性友人一同購物，藉機與其攀談，先以右手觸摸女子的左臉，又順勢拍打女子的肩膀及背部等身體隱私部位。讓女子事後為此深感不安及情緒低落，一度尋求市府社會局輔導，並報警提告。

提告的女子稱，老翁是同一棟大樓住戶，曾見過幾次面，但不知詳名，他當時一邊摸我一邊講「你買什麼，你也來買東西啊，你有沒有錢，沒有錢我給你啊」，讓她感覺很恐懼、很害怕，有舉手將他的手撥開。

社會局輔導紀錄中記載，被害人每次陳述性騷擾過程，會自覺是否不夠莊重才導致加害人會進一步動作，與社工言談中曾多次停頓且出現啜泣及恐慌語氣。

合議庭審理後認為，被告與原告不相熟識的情況下，未經同意，刻意就臉部、手臂及肩膀等部位，多次不當碰觸、撫摸，適足以引起當事人嫌惡之感，依刑法規定，滿80歲之行為人，得減輕其刑，綜依性騷擾防治法判老翁拘役20日，得易科2萬元罰金，全案可上訴。