可惡！賊偷樹幹 兩墓園被砍斷28棵龍柏

彰化福興許厝埔公墓出現龍柏竊賊，只取龍柏樹幹，其餘丟在原地。（記者劉曉欣攝）

2018-03-12 19:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太惡質！彰化縣福興鄉橋頭村許厝埔公墓，這1個多月以來，已有兩處墓園被砍斷28棵龍柏，竊賊專取樹幹，其餘全丟在現場，民眾痛罵竊賊實在太可惡；鹿港警分局福興分駐所長林仁傑表示，竊賊專偷樹幹研判是作為文昌筆之用，已掌握特定對象調查，全力偵辦中！

福興鄉橋頭村許厝埔公墓位於鹿港、福興交界處，目前已有陳家、黃家兩處墓園所種的龍柏被砍斷，共通點都是分批砍樹，再分批運走，行徑非常囂張。

陳姓民眾表示，陳家墓園共有18棵龍柏，樹齡約為37年，竊賊分三批偷砍龍柏，在二月初先砍斷4棵，隔幾天又砍斷4棵，最後竟然全數砍光光，一棵都不留，只留下竊賊不要的樹枝在現場任其枯萎。

陳家墓園龍柏在二月慘遭竊賊砍光光，沒想到，緊鄰的黃家墓園龍柏也被竊賊看上；黃姓民眾指出，黃家墓園上星期也慘遭小偷下手，分兩批偷砍，總共砍斷10棵龍柏，這些龍柏樹齡約30年。

針對許厝埔公墓龍柏偷砍事件頻傳，林仁傑表示，在受理民眾報案後，已加強夜間巡邏作業，由於公墓附近並無任何的監視器，已向鄰近道路裝設有監視器的工廠、民宅請求協助。

林仁傑指出，根據竊賊砍斷龍柏，只取樹幹部分，初步研判是要作為文昌筆的木料，竊賊必有銷贓管道才會下手，由於許厝埔公墓年代久遠，竊賊專挑公墓隱密處的家墓龍柏下手，顯然對地理環境與墓園非常熟悉，已掌握特定對象，全力偵辦中。