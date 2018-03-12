救護車內線遭擋為何不走路肩？ 網友解釋真正原因

2018-03-12 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕一台救護車今日行駛在68快速道路頭前溪段時，竟在內側車道遭到一輛小客車阻擋，不管救護車的鳴笛聲響透，小客車就是無意讓道。有駕駛因而將行車紀錄器的影片，po到《爆料公社》投訴，不料竟有網友質疑，為何救護車不願行駛路肩，不自行超車卻要其他駕駛讓道？

根據《爆料公社》，有多位網友看完該影片後表示，「趕路怎麼不走路肩咧？路上自私的人很多，自己開車要會變通」、「堅持不讓是個問題，救護車駕駛寧可走在後面等他，也不走路肩？」、「路肩不是可以走？」。

對於多名網友提出的質疑，有網友貼出先前的回覆，表示救護車分2種，為一般型與加護型，一般型的救護車為休旅車，重心已比一般房車高上許多；而加護型救護車的車身不僅有經過加高，車上更載有許多的儀器設備，所以加護型的救護車，即便在慢速行駛時變換車道，車身也會有嚴重的側傾。

該回覆進一步表示，救護車在高速公路上的車速有可能會超過每小時160公里，高速變換車道的風險就比一般房車、休旅車高，而車上的人、物有沒有安全帶能固定，高速變換車道除了帶給車上人員的不適，也可能影響救護人員的救援行為，萬一發生翻車等意外，後果也會相當嚴重。

至於為何不行駛路肩，回覆指出，路肩其實是高速公路上，道路品質最差且危險性最高的路段。回覆表示，路肩除了路面品質差，也易出現施工號誌、故障車輛、路人、動物、雜物、碎石等，只要稍有不慎都可能造成車子發生意外。

因此，綜合上述解釋，希望駕駛都能禮讓救護車，別讓救護車自行超車，增加額外的風險。