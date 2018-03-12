殺前夫再自殺？婦人詐保4千多萬 兒子、丈夫也被判刑

2016年4月24日，葉婦與陳男、兒子到台7線7.5公里處，先用手機拍幾張照片後，跳下16公尺高的邊坡當場摔死，辰男和兒子則報警謊稱，葉婦是坐在邊坡護欄自拍時不慎摔死。（資料照）

2018-03-12 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市1名葉姓婦人2016年4月摔落邊坡死亡，事後檢警查出她竟是為了詐取3400萬保險金，夥同兒子和第二任丈夫陳男進行加工自殺，桃園地院近日依幫助自殺罪和詐欺罪，判處陳男3年、兒子1年6個月徒刑。

綜合媒體報導，葉姓婦人生前因投資失利又被控侵占，背負大筆債務，前夫疑似因此遭她謀殺溺斃，詐領1000多萬保險金得逞。豈料，葉婦獲理賠後債務仍無法還清，竟決定自殺詐領保險金，想讓兒子從此生活無虞。2016年4月24日，葉婦與陳男、兒子到台7線7.5公里處，先用手機拍幾張照片後，跳下16公尺高的邊坡當場摔死，陳男和兒子則報警謊稱，葉婦是坐在邊坡護欄自拍時不慎摔死。

葉婦死亡2天後，陳男就積極向多家保險公司申請理賠，引起檢警懷疑，追查之下從監視器畫面發現3人曾多次勘場現場，並在偵訊時突破葉婦兒子心防，兒子坦承母親罹患乳癌有意輕生，才在陳男指使下配合詐保，但陳男則矢口否認，反供出葉婦曾將前夫推落水圳詐領保險金。

桃園地院法官痛批2人罔顧夫妻、母子之情，不尊重生命價值，帶給社會不良示範，依幫助自殺罪及詐欺罪，判處陳男3年、葉婦兒子1年6個月徒刑。

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