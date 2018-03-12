涉性騷前法官案監委擬提再審 審判長：樂見透過法律解決

2018-03-12 18:17

〔記者楊國文／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌被控性騷擾女助理，卻獲改判罰薪一年案，引起軒然大波，已有監委決定向職務法庭聲請再審；改判陳鴻斌罰薪的職務法庭審判長林文舟表示「歡迎」，樂見此案透過法律解決；因無法接受改判而請辭職務法庭法官的高院庭長謝靜慧則表示「尊重」。

林文舟現為最高行政法院法官，近日來有不少法界質疑林文舟和陳鴻斌同樣是行政法院體系的舊識，因此袒護陳，將原本「免除法官職務」，改判僅罰薪，讓陳可領法官等級的退休金，每月約18萬元，甚至批評再審的職務法庭缺乏性別意識，且忽略性騷擾事實，根本是「官官相護、沙豬現形」。對此，林文舟受訪否認袒護，並指陳鴻斌領多少退休金不是合議庭要考慮的，「如果大家認為同體系的法官應該迴避，就修法啊」。

林文舟認為，即使是前審，判陳鴻斌免職，也沒認定性騷擾，只認定「行為不當」，而再審案合議庭發現女助理曾寄自己的照片給陳鴻斌，甚至送CD，包裝盒上還寫些「曖昧的話」，因此合議庭定調為「討好」，認為兩人有來有往，並非陳鴻斌藉著職務權勢性騷擾。

林文舟表示，陳鴻斌與女助理牽手散步、在車上吻她等行為確實不當，但是「罪不及死」，已退休的陳鴻斌雖獲改判罰薪，也不能回任法官，加上前審認定的8項不當行為，再審改認只有3項，因此減輕判罰薪符合「責罰相當」比例原則，而且是合議庭「多數決」的結果，不是他一人能夠主導。

高院庭長謝靜慧對於監委擬提再審，表示尊重監委職權，對於陳鴻斌獲改輕判罰薪，她說相關意見都附在不同意見書和遞交給司法院的辭任書中，不便再對外表示意見。