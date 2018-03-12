嚇跑鄰居還闖進他家 莽男判關55天

2018-03-12 17:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蕭姓男子與許姓鄰居素有嫌隙，去年4月間竟將破壞許婦的門窗、機車等物品，嚇得她搬離住處。蕭男隨後闖進許家，用室內電話撥打手機給許姓婦人。許婦兒子感覺有異，更換門鎖，蕭男卻爬梯再次進入屋內，許婦兒子透過遠端監視器發現報警逮人，將蕭男移送法辦。基隆地方法院審理後，判處蕭男拘役55日，得易科罰金。

檢警調查，蕭姓男子於去年4月5日至7日間，陸續破壞隔壁許姓婦人住處的玻璃窗、紗窗、鞋櫃及機車；許婦感到非常害怕，便與家人暫時搬離該住所。蕭男見許宅無人居住，竟持以不詳方式取得的鑰匙進入許家，更利用室內電話撥打許婦手機。

許婦兒子認為家人均已搬出該屋，為何會有人利用室內電話撥打媽媽的行動電話，懷疑有人入侵住宅，便更換門鎖。結果蕭男仍不罷休，同年6月16日下午利用木梯爬進屋內，過程都被遠端監視器拍下，許婦兒子報警抓人。

蕭男到案時宣稱，自己是受到許婦的委託，好心幫他們看顧房子，根本不是非法入侵，但檢察官偵訊後認為，他已涉犯加重竊盜罪，將蕭男起訴。

法官則認為，蕭男雖然有侵入他人住宅，但並無竊盜案犯意，加重竊盜罪部分應予無罪，但被告無故侵入他人住宅兩次屬實，分別各判處拘役30天，另毀損他人物品部分判處拘役10天，合併執行55天，得易科罰金5萬5千元。