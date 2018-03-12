搜救犬鐵雄獲頒中市城市大使 夥伴們也加菜

台中市特搜大隊搜救犬「鐵雄」在花蓮震災中優秀表現獲肯定，台中市長林佳龍（左）今天頒發「城市大使」的證書給鐵雄（中）。（記者陳建志攝）

2018-03-12 17:17

〔記者陳建志／台中報導〕花蓮強震造成數棟高樓倒塌，台中市消防局特搜大隊接獲災情後，連夜搭機趕往救災，其中搜救犬「鐵雄」在救災過程中因公受傷，但仍奮勇建功尋獲生還者深獲肯定，台中市長林佳龍和副總統陳建仁今天頒發感謝狀感謝特搜人員辛勞，並頒給鐵雄「城市大使」證書，還致贈1個月的「神犬罐頭」為台中搜救犬「加菜」。

今年2月6日深夜，花蓮發生芮氏規模6.0強震，造成數棟房屋倒塌，台中市消防局立刻出動26位搜救人員與2隻搜救犬趕往花蓮救災，其中領犬員李俊昇帶著搜救犬「鐵雄」在統帥飯店崩塌的一樓櫃臺找到受困的員工，隨後並由搜救人員清除障礙物順利救出，英勇表現讓全台民眾讚賞。

副總統陳建仁今天下午專程到台中感謝搜救人員和搜救犬「鐵雄」、「腿腿」的辛勞，並稱讚市長林佳龍將災難救援視為重要的施政目標，訓練出這支精良的特搜大隊，也因平時訓練紮實，才能在緊急的時候發揮最及時的戰力，代表花蓮和全台民眾感謝這些救難英雄，隨後並頒發感謝狀由特搜大隊副大隊長粘國泰代表接受。

台中市長林佳龍今天下午除頒發忠勇獎章給領犬員李俊昇與「鐵雄」，還有領犬員林佑諄與「腿腿」兩組隊伍，「鐵雄」因救災時雖雙腿受傷，但仍奮勇達成任務的精神讓人感動，特別頒發「城市大使」的證書給鐵雄，希望「鐵雄」未來能代表台中支援國際救難任務，另外還頒贈1個月份的「神犬罐頭」，為台中所有搜救犬加菜，並由鐵雄代表受贈。

相關影音